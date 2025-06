Der CEO der PlayStation Studios spricht über die "Konsolenstrategie der nächsten Generation"

HQ

Wie sieht die Zukunft des Gamings aus? Wenn Sie vor zehn Jahren jemanden gefragt hätten, wäre die Antwort sehr klar gewesen. Wir warten auf die Veröffentlichung der nächsten Konsole, sie wird einen großen Leistungsschub bringen, dann spielen wir damit, bis eine neue kommt. Ganz einfach.

Aber es scheint, dass die Zukunft heutzutage nicht mehr so klar ist. Cloud-Gaming ist auf dem Vormarsch, aber der derzeitige PlayStation-CEO Hideaki Nishino glaubt, dass es noch nicht das ist, was jeder Gamer will. "Cloud-Streaming macht aus technischer Sicht gute Fortschritte, wie wir mit [unseren] Angeboten gezeigt haben, aber die End-to-End-Netzwerkstabilität liegt nicht in unserer Kontrolle", sagte er in einem Meeting des Geschäftssegments (via VGC). "Und die höheren Kosten pro Spielzeit im Vergleich zum traditionellen Konsolenmodell bleiben eine Herausforderung."

"Wir glauben, dass die Mehrheit der Spieler weiterhin Spiele durch lokale Ausführung erleben möchte, ohne von den Netzwerkbedingungen abhängig zu sein. Und PS5 und PS5 Pro haben diese These bestätigt, glaube ich", fuhr er fort. "Wir haben jetzt ein großes Ökosystem von hochengagierten Spielern sowohl für die PlayStation 5- als auch für die PlayStation 4-Generation. Daher gibt es natürlich ein großes Interesse an unserer Konsolenstrategie der nächsten Generation."

Nishino konnte zwar nichts über diese Konsole der nächsten Generation sagen, aber er sagte, dass Sony nach verbesserten Möglichkeiten sucht, wie die Spieler mit Inhalten interagieren können. Es ist möglich, dass wir in den nächsten Jahren mehr über die mögliche PlayStation 6 sehen werden. Aber wenn man bedenkt, wie lange es die PlayStation 4 schon gibt, wären wir überrascht, wenn die PS5 in absehbarer Zeit irgendwo hingehen würde.