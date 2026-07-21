Der Castlevania-Serienproduzent hofft, dass Belmont's Curse in Zukunft zu weiteren neuen Spielen führen wird

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Im Oktober erhalten wir endlich einen neuen Teil der Castlevania-Reihe, denn die Entwickler von Dead Cells und The Rogue Prince of Persia, Motion Twin und Evil Empire, liefern das peitschenbasierte Actionspiel Castlevania: Belmont's Curse. Als langjähriger Fan der Serie wollte Produzent Tsutomu Taniguchi diesen Film schon sehen, bevor er überhaupt bei Konami arbeitete, und hofft, dass wir in Zukunft weitere neue Teile der Serie sehen werden.

In einem Interview mit Famitsu (Übersetzung per Maschine) sagte Taniguchi: "Ich fing an, Kommentare in Fangemeinschaften und in sozialen Medien von Leuten zu sehen, die erkundungsbasierte Actionspiele mochten, aber die Castlevania-Reihe nie gespielt hatten. Außerdem gab es Leute, die den Anime gesehen hatten, aber die Spiele nie gespielt hatten. Als Angestellter und Fan selbst begann ich zu denken, dass etwas dagegen getan werden musste." Konami begann zwar, Ports der vergangenen Spiele zu veröffentlichen, aber Taniguchi wusste, dass die Leute etwas völlig Neues wollten.

"Ich dachte auch, dass die Leute ein neues Spiel wollen, und ich selbst wollte eines sehen, also planten wir Castlevania: Belmont's Curse. Ich freue mich persönlich, dass wir endlich ein neues Spiel liefern können, und hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt", fuhr er fort. Es gibt keine Garantie, dass dies der Beginn einer neuen Reihe von Spielen innerhalb der Reihe ist, aber sollte Belmonts Fluch viel Begeisterung und Verkaufspreise erzeugen, sehen wir das vielleicht als Neuanfang.

Taniguchi und die Teams, die an dem Spiel arbeiten, sehen darin eine großartige Möglichkeit, sowohl neue Spieler als auch erfahrene Franchise-Spieler anzuziehen. Der Kreativdirektor des Spiels, Emmanuel Nouaille, erklärte, dass Belmonts Fluch zwar die patentierte Herausforderung von Castlevania beibehält, das Gameplay aber eine gewisse Fairness im Gameplay bietet. "Dieses Spiel garantiert ein gewisses Maß an Herausforderung und Schwierigkeit, sodass langjährige Fans es genießen können, und es gleichzeitig für neue Spieler ohne allzu große Hürden zugänglich macht. Insbesondere verstehen die Spieler nach und nach die Spielmechaniken und erwerben Fähigkeiten nacheinander. Das Spiel ist so gestaltet, dass Spieler auf natürliche Weise Verantwortung übernehmen und das nötige Wissen und Selbstvertrauen gewinnen können, um Herausforderungen zu meistern und zu überleben", sagte er.

Castlevania: Belmont's Curse erscheint am 15. Oktober für Xbox Series X/S, PS5, PC, Nintendo Switch und Switch 2.