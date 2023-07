Der Casting-Direktor von The Witcher überschreitet gerne Grenzen, um eine bessere Repräsentation zu bieten

HQ

Sophie Holland, die Casting-Direktorin hinter einigen der größten Netflix-Hits wie The Witcher, You, Wednesday und mehr, hat kürzlich verraten, wie sie hofft, Menschen zu beeinflussen und durch Casting eine bessere Repräsentation im Fernsehen zu erreichen.

In einem Interview mit ActingUp, das später von Variety transkribiert wurde, sagte Holland: "Man kann Veränderungen auf jede noch so kleine Weise bewirken, weil man bei den Menschen zu Hause ist und sie diese Welt beobachten. Und das hat sich irgendwie verfestigt, als ich ein Kind bekam, es ist jetzt fünf, und ich dachte, wie schwer es ist, ein Mädchen zu sein.""Was ich tun könnte, ist, die Art und Weise zu ändern, wie die Leute Frauen durch Casting sehen. Ich kann sie mächtig und ermächtigend machen, und dann werden sich die Schleusen für sie öffnen... Ich denke, Repräsentation ist wichtig. Nicht nur für Frauen, sondern für alle Minderheiten. Menschen haben unterschiedliche körperliche Fähigkeiten und ich denke, es ist wichtig, dass sie in starken und kämpferischen Rollen gesehen werden. Das zu erkennen, war ein echter Moment, in dem ich mich auf eine Art und Weise in mein Handwerk verliebt habe, die sich für mich sehr spezifisch anfühlt."

Holland bezeichnete die Besetzung von Anya Chalotra als Yennefer als einen großen Moment der Veränderung, bei dem sie glaubte, dass die Besetzung einer farbigen Frau in der Rolle der schönen Zauberin die Ansichten der Menschen über Fantasiewelten, die hauptsächlich weiß sind, verändern würde. Die Besetzung von The Witcher ist unter viel Beschuss von "Fans" geraten, die sich darüber ärgern, dass People of Color und verschiedene Körpertypen in die Show aufgenommen werden. Es scheint, dass Holland hofft, dass sich diese Haltung ändern wird, je mehr Repräsentation wir in den Medien sehen, die uns präsentiert werden.

