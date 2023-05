Der Casting-Direktor von The Witcher spricht über die vierte Staffel und darüber hinaus

HQ

Ein weit verbreiteter Casting-Direktor mit Sitz in UK hat über die Zukunft von Netflix's The Witcher, gesprochen, nachdem der Hauptdarsteller zu Liam Hemsworth gewechselt wurde.

Nachdem ich an Serien wie The Continental, Wednesday, und You, Sophie Holland gearbeitet habe, freue ich mich auf die vierte Staffel von The Witcher.

Im Gespräch mit Deadline, Holland sagte er: "Ich hatte kürzlich eine wirklich schöne Gelegenheit mit einer ganz besonderen - fast eigenständigen - Episode der vierten Staffel von The Witcher,, die eine völlig neue Gruppe von Menschen erforscht.

"Wir konnten fast alle neuen Talente finden.

"Wir fanden einen Jungen namens Connor Crawford für The Continental,, der alle seine Szenen mit Mel Gibson im Bunker des Hotels hatte, und wir konnten ihn in diese Gruppe von Kindern in The Witcher. Er ist etwas ganz Besonderes.

"Die ganze Gruppe ist sehr spannend, was das Talent angeht: Christelle Elwin, Juliette Alexandra, Ben Radcliffe. Man lernt die Charaktere in der dritten Staffel kennen und dann kommen sie in der vierten Staffel voll zur Geltung."

Holland fuhr über die Zukunftsaussichten der Serie fort: "Wir sind gerade dabei, mit den Dreharbeiten zur vierten Staffel mit Liam Hemsworth zu beginnen, und es wird eine kurze Pause geben, dann gehen wir direkt in die fünfte Staffel.

"Ich freue mich sehr darauf zu sehen, was Liam bringt. Er hat eine große Fangemeinde. Die vierte Staffel wird eine schöne Mischung aus neuen Charakteren und wiederkehrenden Gesichtern sein.

"Ich denke, die Wickian Welt von The Continental und die Welt von The Witcher ermöglichen es uns, Schönheit zu zeigen, die nicht immer den richtigen Platz auf der Leinwand hat, und Vielfalt und Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten zu zeigen. Das ist es, was ich liebe. Interessante Gesichter und interessante Menschen mit interessanten Geschichten."

Welche Geschichten und Feinde aus dem The Witcher-Franchise würdest du gerne in den zukünftigen Teilen zum Leben erweckt sehen? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren.