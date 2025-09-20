Der BYD U9 Xtreme ist jetzt das schnellste Serienauto der Welt

HQ

Kinesiska elbilsmärket BYD har ju flertalet gånger tidigare slagit rekord med kommande hyperbilen Yangwang U9 Xtreme och efter att ha kört 472 km/h har de nu slagit sitt eget rekord, med råge. 496 km/h har bilrackarn körts i, vilket gör den till världens snabbaste produktionsbil. Detta åstadkommer man genom att ha dubblat mängden hästkrafter från den "vanliga" versionen av U9, vilket gör att den alltså ruvar på 3000 hästkrafter och drivs av BYD:s nya "1200V Ultra High Voltage Platform". Du kan se rekordet via videon nedan.

"Der 3000 PS starke BYD Yangwang U9 Xtreme 02 hat gerade eine der schockierendsten Leistungsleistungen in der Geschichte der Elektroautos vollbracht. Bei seinem letzten Lauf erreichte dieser EV-Supersportwagen erstaunliche 496,22 km/h und sprengte damit die Grenzen dessen, was batteriebetriebene Leistung erreichen kann. Mit vier leistungsstarken Elektromotoren und fortschrittlicher Aerodynamik zeigt der U9 Xtreme 02, wie sich technische Präzision und rohe elektrische Kraft zu einer echten Rekordmaschine verbinden können. Stabilität, Wärmemanagement und ein sorgfältig abgestimmtes Fahrwerk trugen dazu bei, dass dieser Supersportwagen fast 500 km/h erreichte. Dieser Lauf folgt auf den früheren Rekord von 472,41 km/h durch die Track Edition und beweist, wie schnell BYD in seinem Bestreben voranschreitet, die Welt der extremen Leistung zu dominieren. Beim Xtreme 02 geht es nicht nur um Zahlen – es ist ein Statement, dass elektrische Energie die Geschwindigkeit selbst neu definiert."

