Der Bürgermeister von New York City fordert die Bundesregierung auf, Netanjahu festzunehmen, da er möglicherweise im September einen Besuch erwartet

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Israels Premierminister Benjamin Netanjahu soll im September für die UN-Generalversammlung einen Besuch in New York City machen, und Zohran Mamdani, Bürgermeister von New York, hat die Bundesregierung aufgefordert, Netanjahu zu verhaften, falls er einen Fuß in die Vereinigten Staaten setzt, da sie wissen, dass sie nicht die rechtliche Befugnis dazu haben.

"Benjamin Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher, der Architekt eines schrecklichen Völkermords am palästinensischen Volk", sagte Mamdani in einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. "Er ist verantwortlich für die Tötung von mehr als 73.000 Menschen, für die Verstümmelung von Zehntausenden Kindern, während diejenigen, die überleben, ohne Betäubung amputiert werden. Für die gezielte Ansprache von Neugeborenenkrankenhäusern und Entbindungszentren. Für die unzähligen Menschen, die er startet. Für die Erschießung von Hunderten von Hilfsarbeitern und Journalisten. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen."

In einem Interview mit der New York Times am vergangenen Samstag sagte Mamdani, dass Netanjahu ein Kriegsverbrecher sei und nach Den Haag gehöre. Im Jahr 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Mord, Verfolgung und anderer unmenschlicher Handlungen".

In dem am späten Dienstag veröffentlichten Video erklärt Mamdani, dass seine Regierung alle Möglichkeiten nach geltendem Recht geprüft hat, um festzustellen, ob New York City den ICC-Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu vollstrecken kann, und festgestellt hat, dass sie keine Möglichkeit haben, ihn festzunehmen.

"Es ist klar, dass wir nicht über die unabhängige rechtliche Befugnis verfügen, diesen Durchsuchungsbefehl durchzusetzen", sagte er. "Die Bundesregierung hingegen – und ich fordere sie auf, dem IStGH beizutreten und diesen Haftbefehl auszuführen. Und ich möchte ebenso klarstellen: Benjamin Netanjahu ist in New York City nicht willkommen, ebenso wenig wie jeder andere Kriegsverbrecher auf freiem Fuß."

US-Präsident Donald Trump hat jedoch erklärt, dass Netanjahu nicht verhaftet wird, falls er die Vereinigten Staaten besucht.