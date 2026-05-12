Der Bürgermeister von Kalifornien war ein geheimer chinesischer Agent

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Es ist nicht ungewöhnlich, dass hochrangige Politiker beschuldigt werden, im Auftrag einer fremden Macht zu handeln, aber meistens handelt es sich dabei nur um reflexartige Anschuldigungen, die einer genaueren Prüfung absolut nicht standhalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nie passiert, und in Kalifornien entfaltet sich nun eine ungewöhnliche Geschichte, nachdem bekannt wurde, dass der Bürgermeister von Arcadia (Kalifornien) von 2020 bis 2022 ein Agent des chinesischen Regimes war.

Sie erhielt Anweisungen von chinesischen Behörden über WeChat und arbeitet seitdem gegen US-Interessen und veröffentlichte sogar pro-chinesische Propaganda. NBC Los Angeles berichtet beispielsweise, dass sie 2021 beauftragt wurde, einen Artikel der Los Angeles Times über Xinjiang zu widerlegen, und sie leitete auch das U.S. News Center, das chinesische Propaganda gegen chinesisch-amerikanische Leser verbreitete.

Sie hat nun ihre Verbrechen zugegeben, die das FBI und das Justizministerium als Bedrohung der demokratischen Transparenz beschreiben, und die Strafe wird voraussichtlich bis zu zehn Jahre Haft betragen.