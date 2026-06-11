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Der Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, John Healey, ist heute offiziell zurückgetreten, wie der Politiker in seinen sozialen Medien mit folgendem öffentlichen Brief bekannt gab:

Der Außenminister stützte seine Entscheidung auf das Negative von Premierminister Keir Starmer, mehr für sein Ministerium auszugeben. In dem Brief sagt Healey, er habe "keine andere Wahl" gehabt, weil der Premierminister und das Finanzministerium in Zeiten zunehmender Sicherheitsbedrohungen nicht genügend Ressourcen bereitgestellt haben.

Healey behauptet, dass die Verteidigungspläne der Regierung nicht ausreichen. Der aktuelle Fahrplan sieht eine Erhöhung der britischen Verteidigungsausgaben bis 2030 auf etwa 2,68 % des BIP vor, doch Healey ist der Meinung, dass dies nicht ausreicht, um schnell zu verbessern, vor allem angesichts der aktuellen globalen Bedrohungen.

Dieser Schritt erhöht den politischen Druck auf Starmer, der derzeit mit größeren Labour-Spannungen zu kämpfen hat, und wirft Zweifel an der Verteidigungsglaubwürdigkeit des Landes auf, bevor bedeutende internationale Treffen stattfinden, darunter der NATO-Gipfel in der Türkei in weniger als einem Monat.