Der britische Themenpark von Universal soll sich die Rechte für eine Harry-Potter-Attraktion gesichert haben

Als bekannt wurde, dass in Großbritannien, etwas außerhalb von London in Bedford, ein Universal Themenpark eröffnet werden würde, erwarteten viele eine große Präsenz von Harry Potter, wie es in den amerikanischen und japanischen Parks von Universal der Fall ist. Als es jedoch angekündigt wurde, war das Wizarding World nirgends zu sehen, was zum Teil daran lag, dass es in der Nähe andere Harry Potter Attraktionen in Großbritannien gibt, die von Warner Bros. betrieben werden, und weil der Platz im Park für Paddington, The Lord of the Rings, James Bond genutzt wurde, und mehr, alles gleich wichtige britische Franchises.

Es scheint jedoch, dass der Wunsch so vieler Fans einfach wahr werden könnte, denn The Sun berichtet nun, dass Warner Bros., J.K. Rowling und Universal im Gespräch sind, um eine Harry Potter Attraktion in den Park zu bringen.

Es wird nicht erwähnt, was das sein könnte, aber eine Attraktion deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine rein thematische Welt handeln wird, sondern um ein kleineres Angebot, das Fans nicht überfordert und davon abhält, die Potter The Making of Harry Potter Attraktion zu besuchen, die etwa 30 Meilen entfernt ist.

Laut The Sun erklärt ein Insider: "Es ist nicht klar, welche Vereinbarung genau getroffen wurde, aber Universal hat jetzt seine Kreativteams ernsthaft mit der Ausarbeitung von Plänen für die Harry-Potter-Attraktion beauftragt.

"Es war eine angespannte Zeit während der Gespräche zwischen den konkurrierenden Studios, aber sie haben das Gefühl, dass es sich gelohnt hat, besonders mit der neuen Harry-Potter-TV-Serie."

Wenn also 007, Paddington, The Lord of the Rings, Harry Potter, Minions, Jurassic World und Back to the Future bis zu einem gewissen Grad erwartet werden (aber nicht Super Nintendo Land ), was würden Sie sonst noch gerne bei Universal Studios Great Britain sehen, wenn es hoffentlich 2031 eröffnet wird?

