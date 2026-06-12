Der britische Spieler Daniel Evans kündigt seinen Rücktritt nach Wimbledon an

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Daniel Evans, britischer Spieler aus Birmingham, hat angekündigt, nach Wimbledon 2026 seine Karriere mit 36 Jahren zu beenden. Evans, der 2008 debütierte, erreichte im August 2023 mit Platz 21 seine Karrierebestleistung, als er seine größte Trophäe, ein ATP-500-Turnier, die Washington Open, gewann und Tallon Griekspoor besiegte.

Evans besiegte außerdem den aktuellen Weltranglistenvier Felix Auger-Aliassime beim Murray River Open 2021 und gewann damit seinen ersten (von zwei ATP-Titeln). Evans spielte außerdem für Großbritannien im Davis Cup und war Teil des Teams, das 2015 den Davis Cup gewann. Er war außerdem Andy Murrays Doppelpartner bei den Olympischen Spielen 2024, als Murray seine Karriere beendete.

"Dieser Sport hat mir alles gegeben. Die Freundschaften, die Erfahrungen, die Kämpfe und sogar die schweren Tage waren im Nachhinein etwas Besonderes. Ich habe jede einzelne Minute als professioneller Tennisspieler geliebt", sagte Evans in den sozialen Medien. "Großbritannien sowohl beim Davis Cup als auch bei den Olympischen Spielen zu vertreten, bleibt die größte Ehre meiner Karriere und etwas, das ich mein Leben lang schätzen werde. Ich freue mich darauf, in diesen letzten beiden Turnieren mit einem Höhepunkt abzuschließen und ein letztes Mal alles zu geben, was ich habe. ."