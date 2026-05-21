Der britische Radiosender kündigte fälschlicherweise den Tod von König Karl III. live an und verstummte

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Ein Musikradiosender im Vereinigten Königreich hat sich nach einem bizarren Fehler während ihrer Sendung am Mittwochnachmittag, dem 20. Mai, entschuldigt, bei dem sie fälschlicherweise live den Tod von König Karl III. bekannt gaben. Dann verstummten sie für eine unbekannte Zeit.

Es war Radio Caroline, das 1964 ursprünglich als Piratenradio gegründet wurde (das aus internationalen Gewässern mit Schiffen sendete, um die Kosten für Musikrechte zu vermeiden), heutzutage legal auf der AM-Frequenz sowie online sendet.

Es ist nicht klar, wann genau der Fehler passiert ist. Laut Associated Press hatte der Radiosender die Sendung vom Dienstag zwischen 13:58 und 17:00 Uhr von ihrer Website gelöscht. Ein Videoclip, der angeblich den Moment festhält, in dem sein Tod bekannt gegeben wurde, wurde online geteilt, aber es ist nicht bestätigt, ob er echt oder eine Nachbildung ist.

"Aufgrund eines Computerfehlers in unserem Hauptstudio wurde das Verfahren "Tod eines Monarchen", das alle britischen Sender bereithalten, aber hoffentlich nicht benötigen, versehentlich aktiviert, wobei fälschlicherweise verkündet wurde, dass Majestät der König verstorben sei. Radio Caroline verstummte dann, wie es nötig gewesen wäre, was uns darauf aufmerksam machte, das Programm wieder aufzunehmen, und eine Entschuldigung auf Sendung abzugeben", berichtete der Radiosender am Mittwoch.

Der Radiosender fügte hinzu, dass sie sich gefreut haben, die Weihnachtsbotschaft von Königin Elisabeth II. zu senden "und nun auch die des Königs, und wir hoffen, dies noch viele Jahre tun zu können".