Der britische Premierminister sieht sich in der Netflix-Serie Hostage einer Fülle von Terrorbedrohungen ausgesetzt In der Serie sieht sich Suzanne Jones einer Krise gegenüber, in die ihr entführter Ehemann verwickelt ist.

Netflix-Nutzer sind mit politischen Dramen ziemlich vertraut, da der Streamer in letzter Zeit Zero Day serviert hat, weiterhin Diplomatische Beziehungen Staffeln herausbringt, früher für House of Cards bekannt war und vieles, vieles mehr. Darüber hinaus können wir im August auf Hostage blicken, eine Show, die untersuchen wird, wie die britische Premierministerin mit einer Reihe von Terrorbedrohungen konfrontiert wird, die sich gegen die Nation und ihre eigene Familie richten. Es dreht sich um die Premierministerin Suzanne Jones, die sich mit dem Problem auseinandersetzen muss, dass ihr Mann von Terroristen entführt wurde, ein Problem, bei dem sie gezwungen wird, sich zu engagieren und die Beziehungen zu ausländischen Beamten wie dem französischen Präsidenten, der zu Besuch ist und ebenfalls erpresst wird, forciert. Unnötig zu erwähnen, dass es sich um eine Wendung der Ereignisse handelt, die die Premierministerin auffordert, ihre Nation über ihre Familie zu stellen, eine Entscheidung, die nicht immer zu Hause getroffen wird. Am 21. August feiert die Premiere auf Netflix und ihr könnt unten den ersten Vorgeschmack auf Hostage sowie die offizielle Zusammenfassung sehen. "Als der Ehemann der britischen Premierministerin entführt und der französische Präsident, der zu Besuch ist, erpresst wird, stehen die beiden politischen Führer vor unvorstellbaren Entscheidungen. Können sie, gezwungen in eine erbitterte Rivalität, in der ihre politische Zukunft und ihr Leben auf dem Spiel stehen könnten, zusammenarbeiten, um die Verschwörung aufzudecken, die sie beide bedroht?" HQ