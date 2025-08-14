Der britische Premierminister Kier Starmer begrüßt Selenskyj vor dem Treffen zwischen Trump und Putin

HQ

Wir sind etwa 24 Stunden vom Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin in Alaska entfernt. US-Präsident Donald Trump hatte Russland mit harten Sanktionen gedroht, sollten diese den Krieg nicht innerhalb von 10 Tagen beenden. Es scheint jedoch, dass Russland es geschafft hat, die Sanktionen noch eine Weile aufzuschieben, da Putin sich mit Trump treffen wird, um über einen möglichen Waffenstillstand in Alaska zu sprechen.

In Großbritannien empfängt Premierminister Kier Starmer den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen Trump und Putin. Selenskyj traf am Donnerstagmorgen ein und trifft sich derzeit hinter verschlossenen Türen mit Starmer in der Downing Street.

Europa bleibt nach einem Telefonat mit Putin im Vorfeld des Gipfels hoffnungsvoll, aber Sky News berichtet, dass das Gefühl in der Luft liegt, dass jeder Frieden nur vorübergehend sein wird. Putin will die Ukraine für sich beanspruchen und wird rechtzeitig zurückkommen, um dies zu tun.

Auf dem Weg zum Gipfel steht in Europa weiterhin viel auf dem Spiel. Trump hat offenbar gesagt, dass es schwerwiegende Konsequenzen für Russland geben wird, wenn kein Friedensabkommen erzielt werden kann, aber wir wissen nicht, welchen Deal Trump mit Putin aushandeln wird.