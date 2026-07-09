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Jedes Mal, wenn eine Nation an einem großen Football-Turnier teilnimmt, stellt sich immer die Frage, ob ein Sieg zu einem gesetzlichen Feiertag führen wird. Für England ist das seit Jahrzehnten so, aber da die Herren-Nationalmannschaft seit 60 Jahren keinen großen Pokal mehr gewonnen hat, bleibt das alles einfach nur das... Reden.

Und natürlich ist jetzt, da England wieder im Viertelfinale der Weltmeisterschaft steht, wieder die Diskussion darüber aufgetaucht, ob Englands Distanz als Feiertag im ganzen Land bedeuten wird. Obwohl ein solches Ereignis bisher nicht versprochen oder bestätigt wurde, hat Premierminister Keir Starmer angedeutet, dass es Realität werden könnte.

Laut BBC News erklärte Starmer: "Zur Frage eines Feiertags möchte ich ihn wohl nicht verschreien, aber frag mich noch einmal, wenn wir ins Finale kommen."

Es sollte auch erwähnt werden, dass das WM-Finale am 19. Juli stattfindet und der betreffende Feiertag voraussichtlich für den 24. Juli (den folgenden Freitag) angesetzt wird. Das WM-Finale könnte auch einer von Starmers letzten öffentlich auftretenden Auftritten als Premierminister sein, da der unangefochtene Andy Burnham voraussichtlich zur gleichen Zeit das Amt des Premierministers und Labour-Vorsitzenden übernehmen wird, vermutlich mit einer leicht verschobenen Übergabe, falls Starmer am WM-Finale in New York teilnehmen muss.

Die andere große Einschränkung vor dem zusätzlichen Feiertag ist, dass England weiterhin die Weltmeisterschaft gewinnen müsste – ein Ereignis, das bedeuten würde, das kommende Viertelfinale gegen Norwegen zu gewinnen und dann auch das Halbfinale und Finale zu überstehen. Es versteht sich von selbst, dass bisher nichts sicher ist.