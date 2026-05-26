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Timothy Garton Ash hat den Princess of Asturias Award 2026 für Sozialwissenschaften gewonnen, wie die renommierte Stiftung Monate vor ihrer Verleihung bekannt gab. Die Nachricht folgt auf die von Studio Ghibli als Princess of Asturias Award 2026 für Kommunikation und Geisteswissenschaften Anfang dieses Monats und Patti Smith für Kunst vor ihnen.

Garton ist ein britischer Historiker, Journalist und Essayist und wurde für seine bedeutende Arbeit zur jüngeren Geschichte Europas anerkannt. In der offiziellen Erklärung als "Historiker der Gegenwart" beschrieben, liegt seine Stärke darin, tiefgründiges historisches Wissen mit scharfer Analyse aktueller Ereignisse zu verbinden. Einfacher ausgedrückt und laut Quelle jemand, der das moderne Europa durch eine Mischung aus rigoroser historischer Analyse, politischer Einsicht und zugänglichem Journalismus erklärt. Zu den Hauptthemen, die er behandelt, gehören liberale Demokratie, Autoritarismus, Populismus, Meinungsfreiheit und Menschenrechte.

Seine Karriere ist mit den demokratischen Transformationen Europas verbunden, von Berlin im Kalten Krieg und dem Fall des Sowjetblocks über den Brexit bis hin zu den heutigen Herausforderungen der liberalen Demokratie, da Garton Ash Europa sowohl durch akademische Einsichten als auch durch Journalismus aus erster Hand dokumentiert hat.

Die Preisverleihung der Prinzessin von Asturien 2026, bei der alle Preise überreicht werden, findet am Freitag, den 23. Oktober 2026, um 18:30 Uhr im Campoamor-Theater in Oviedo, Asturien, Spanien, statt.