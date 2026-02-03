Der britische Händler Game schließt seine letzten Filialen, nachdem er letzte Woche in die Insolvenz gegangen ist

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass physische Videospielmedien Schwierigkeiten haben, da Fans immer mehr die einfache Zugänglichkeit im digitalen Raum schätzen. Da der physische Absatz jedes Jahr immer weiter sinkt, war es nicht wirklich überraschend zu hören, dass dies auch auf spielbasierte Einzelhändler Auswirkungen haben würde, und im Vereinigten Königreich ist ein Unternehmen, das schon seit einiger Zeit zu kämpfen hat, Game.

In den letzten zehn Jahren ist das Unternehmen in die Insolvenz geraten und hat es dann geschafft, wieder auszusteigen und wieder Fuß zu fassen. Allerdings fiel es erst letzte Woche erneut in Verwaltung, und diesmal scheint es eher eine endgültige und unausweichliche Situation zu sein.

Laut The Game Business wird erwähnt, dass Game seine letzten drei Filialen im ganzen Land schließt und auf einen neuen Ansatz umstellt, bei dem es nun in den Shops von Sports Direct und House of Fraser auf Konzessionsbasis agiert.

Hinzu kommt, dass Nick Arran, der seit neun Jahren als Marketingdirektor des Unternehmens tätig ist, seine Position verlässt, da rund 200 Personen bei Game in der angepassten unterstützenden Einzelhandelsrolle arbeiten.

Game war einer der wenigen letzten reinen Gaming-bezogenen Händler im Vereinigten Königreich, wobei die Hauptfigur nun CeX ist. Da der physische Verkauf weiter zurückgeht, wird nur die Zeit zeigen, wie lange die Einkaufsstraße noch Platz für den Spielehandel bietet.