Der britische Einzelhändler GAME versteigert seine Lagerbestände, darunter Konsolen und Erinnerungsstücke

Wieder einmal sieht es so aus, als ob es für den führenden britischen Einzelhändler für physische Videospiele, GAME, nicht gut aussieht. Nach dem Kauf durch Sports Direct und der Übernahme in die Frasers Group im Jahr 2019 haben wir gesehen, wie das Unternehmen seine Prämienkartensysteme, Vorbestellungen in den Geschäften, gebrauchte Inzahlungnahmen und mehr aufgegeben hat.

Laut TheGamer wurde jetzt eine Auktion gesichtet, bei der Gegenstände aus dem Hauptquartier und dem Lager von GAME angeboten wurden. Die Angebote auf NCM Auctions betreffen hauptsächlich Büromöbel und andere Kleinigkeiten, die für ein Unternehmen nützlich sind, aber das eine oder andere Stück Gaming-Kit kann hier und da gefunden werden.

Dieses San Andreas Poster zum Beispiel ist fast 40 Zoll groß und könnte ein Wohnzimmer oder eine Männerhöhle ganz gut schmücken. Außerdem sollen Konsolen wie PlayStation 5s, Nintendo Switches und Xbox Series-Modelle am 18. April versteigert werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass irgendetwas davon neu oder wie neu sein wird, aber wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten, können Sie vielleicht auf ein anständiges Angebot bieten. Für unsere Freunde in Übersee scheint es, dass diese Gegenstände nur zum Sammeln gedacht sind, aber wenn Sie einen Freund in der Nähe von Hampshire haben, der bereit ist, sich eine gebrauchte PS5 zu schnappen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn anzurufen.