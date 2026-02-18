Der brasilianische Fußballverband unterstützt Vinícius: "Ihre Entscheidung ist ein Beispiel für Mut und Würde"

HQ

Der jüngste Vorfall im Spiel Benfica gegen Real Madrid hat sogar den Atlantik überquert, und der brasilianische Fußballverband veröffentlichte eine Erklärung zur Unterstützung von Vinícius Jr., der angeblich rassistische Beleidigungen von einem argentinischen Spieler, Gianluca Prestianni, in einem Champions-League-Spiel erhalten hat, nachdem Vinícius das Siegtor erzielt hatte.

Vinícius sagte zum Schiedsrichter, Prestianni habe ihn "Affe" genannt, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel zehn Minuten unterbrach. Einige Real-Madrid-Spieler in der Nähe von Prestianni, darunter Kylian Mbappé, behaupten ebenfalls, die Beleidigungen gehört zu haben, aber der Spieler sagt, der brasilianische Spieler habe ihn falsch verstanden, und sein Verein unterstütze ihn, indem er sogar Beweise dafür vorlegt, dass andere Spieler ihn nicht hätten hören können.

Während die UEFA derzeit die Schiedsrichterberichte prüft und Benficas Trainer José Mourinho versucht, "unabhängig" zu bleiben, stellte sich die Confederação Brasileira de Futebol sofort auf Vinícius' Seite und sagte: "Die CBF solidarisiert mit Vinícius Júnior, der an diesem Dienstag erneut Opfer eines Rassismus-Akts wurde, nachdem er für Real Madrid gegen Benfica in Lissabon getroffen hatte."

"Rassismus ist ein Verbrechen. Das ist inakzeptabel. Sie kann weder im Fußball noch irgendwo sonst existieren. Vini, du bist nicht allein. Ihre Entscheidung, das Protokoll zu aktivieren, ist ein Beispiel für Mut und Würde. Wir sind stolz auf Sie", fügte der brasilianische Verband hinzu.

"Wir werden im Kampf gegen alle Formen von Diskriminierung standhaft bleiben. Wir stehen an deiner Seite. Immer."