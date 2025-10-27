Der Bracket für die World Finals der Overwatch Champions Series 2025 steht fest

HQ

Die verschiedenen Regionalligen für die 2025 Overwatch Champions Series sind nun in den Büchern. Am vergangenen Wochenende wurden die Divisionen EMEA, Nordamerika, Asien und Japan vs. Pazifik abgeschlossen, was bedeutet, dass wir nun die bestätigten 12 Teams für das World Finals Ende November kennen und auch, wie jedes einzelne in die Double-Elimination-Bracket gesetzt wurde.

So wie es aussieht, erhalten vier Mannschaften ein Freilos in der ersten Runde, wenn sie jede der größeren und wettbewerbsfähigeren Regionalligen gewinnen. Dazu gehören Twisted Minds für EMEA, Team Liquid für Nordamerika, Crazy Raccoon für Korea und Weibo Gaming für China. Die restlichen Teams, einschließlich der Zweitplatzierten für jede der oben genannten Regionen, müssen in der ersten Runde gegeneinander antreten, die wie folgt gesetzt ist.

Erstrundenspiele der OWCS World Finals 2025:



Spacestation Gaming gegen Team Peps



Al Qadsiah gegen Geekay Esports



Team CC gegen T1



Team Falcons gegen Varrel



Die zweite Runde ist ebenfalls wie folgt gesetzt:



Crazy Raccoon vs. Sieger von Spacestation/Peps



Weibo Gaming vs. Sieger von Qadsiah/Geekay



Twisted Minds vs. Sieger von CC/T1



Team Liquid vs. Sieger der Falcons/Varrel



Da es sich um ein Doppelausscheidungsturnier handelt, kann jedes Team ein Spiel verlieren und am Leben bleiben, aber eine zweite Niederlage führt zum Ausscheiden. Das Event beginnt am 26. November und endet am 30. November, alles um DreamHack Stockholm.

Wen siehst du als Favoriten auf den Gewinn des World Finals ?