Der Bracket für das Rainbow Six: Siege Esports World Cup-Event steht fest

Am Ende des Monats können wir uns auf den Wettkampf Rainbow Six: Siege in die Wüsten Saudi-Arabiens freuen, um sich in der Esports World Cup zu messen. Auf dem großen Festival wird ein Siege -Event stattfinden, bei dem 16 der besten Teams aus der ganzen Welt um einen Teil eines Preispools von 2 Millionen US-Dollar kämpfen, und das alles beginnt am 31. Juli mit einem Group Stage.

In der Group Stage kämpfen 16 Teams gegeneinander und versuchen, sich einen von acht Playoffs -Plätzen zu sichern. Vor diesem Hintergrund und mit dem immer näher rückenden Ereignis wurde die Klammer für die Group Stage bestätigt.

Ihr könnt es unten sehen und wie das Format Double-Elimination sein wird, was bedeutet, dass Teams ein Spiel verlieren können und immer noch eine Chance auf eine Playoffs -Position haben. Wenn sie jedoch zwei verlieren, ist das Turnier vorbei.