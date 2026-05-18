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Die letzten Jahre waren für viele Menschen hart, mit Pandemie, Inflation, Krieg und Zöllen, und eine Branche, die hart getroffen wurde, sind die amerikanischen Bourbon-Produzenten. In den letzten Jahrzehnten hat Bourbon an Bedeutung gewonnen und ist sowohl eine beliebte Alternative zum traditionellen Whiskey als auch eine begehrte Zutat in Cocktails geworden.

Nun jedoch steht die Branche laut dem Wall Street Journal vor ernsthaften Problemen. Seit dem Höhepunkt während der Pandemie sind die Verkaufszahlen drastisch zurückgegangen, teilweise aufgrund von US-Zöllen, aber laut Omni auch wegen des nachlassenden Interesses an dem Produkt, da der Cannabiskonsum steigt und Medikamente wie Ozempic zu einem sinkenden Alkoholappetit beitragen.

Dies hat nun zu beeindruckenden 16 Millionen Barrel Reifung beim in Kentucky ansässigen Bourbon-Riesen Jim Beam geführt. Infolgedessen wurde die Produktion seit Januar vollständig eingestellt, und es wird erwartet, dass dies bis 2027 und vielleicht sogar noch länger andauert. Das Unternehmen gehört derzeit dem japanischen Suntory, und das lang etablierte Unternehmen, das bereits vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg Bourbon produzierte, könnte potenziell in Gefahr sein.

Angesichts der aktuellen Lage der Welt und der Einführung der Zölle wird es wahrscheinlich schwierig sein, die Jim Beam-Verkäufe wieder auf Kurs zu bringen, und derzeit gibt es kein Licht am Ende des Tunnels.