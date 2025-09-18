Der Bösewicht von The Batman - Part II wurde "noch nie in einem Film gespielt"

HQ

The Batman - Part II mag noch mehr als zwei Jahre entfernt sein, aber jetzt, da Matt Reeves das Drehbuch fertiggestellt hat und die Dreharbeiten im nächsten Jahr anstrebt, scheint es, dass bald mehr Details durchsickern werden. Der Bösewicht der Superhelden-Fortsetzung steht fest, und auch wenn wir nicht genau wissen, wer es ist, hat Reeves einen lustigen Teaser gegeben.

Im Gespräch mit Josh Horowitz bei den Emmys sagte Reeves, dass der Bösewicht für The Batman - Part II "noch nie wirklich in einem Film gespielt wurde". Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir weder den Joker noch Bane oder möglicherweise sogar Mr. Freeze sehen werden, da Arnie das technisch gesehen hat. Wenn wir uns Batmans Schurkengalerie ansehen, gibt es unzählige Bösewichte, die noch keine Verfilmung hatten. Killer Croc kommt mir in den Sinn, ebenso wie Hush oder sogar etwas Neueres wie der Court of Owls.

Reeves bestätigte in dem Interview auch, dass The Batman - Part II nicht im DCU ist (buh) und dass sich dieser Film mehr auf Bruce Wayne konzentrieren wird, da der Originalfilm einen Großteil seiner Zeit Batman gewidmet hat. Ob wir noch mehr von Battinson sehen werden, ist nicht bekannt, aber obwohl Reeves die Saga fortsetzen möchte, hat er keine Ahnung, ob The Batman Part III passieren wird.

The Batman: Part II feiert am 1. Oktober 2027 Premiere.