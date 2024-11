Der Borderlands -Film sorgte dafür, dass sich die Spiele besser verkauften

HQ

Wenn wir das Filmjahr 2024 zusammenfassen, gibt es drei heiße Kandidaten für den schlechtesten Flop, nämlich The Crow, Joker: Folie à Deux und Borderlands. All dies stürzte an den Kinokassen ab und verschwand schnell aus den Köpfen der Menschen.

Aber im Fall von Borderlands brachte der Flop einige positive Nebeneffekte mit sich. Im jüngsten Quartalsbericht von Take-Two enthüllt Chief Executive Officer Strauss Zelnick, dass die Spieleverkäufe wieder gestiegenBorderlands sind:

"In Bezug auf Borderlands müssen wir den Beitrag des Films nicht wirklich herausgreifen, denn er war zwar wirtschaftlich positiv, aber nicht wesentlich für unsere Ergebnisse. Auch wenn der Film enttäuschend war, hat er unseren Katalogverkäufen sogar zugute gekommen, also ist das ein Zeichen dafür, dass die Produktion eines Films oder einer Fernsehserie, die auf unserem sehr hochwertigen geistigen Eigentum basiert, die Katalogverkäufe ankurbeln kann, und das kann eine gute Sache sein."

Während es unwahrscheinlich ist, dass der Borderlands -Film jemals eine Fortsetzung bekommen wird, wird Borderlands 4 nächstes Jahr veröffentlicht, so dass sich die Fans auf jeden Fall auf viel freuen können.