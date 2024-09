Der Borderlands-Boss schwört, weiterhin Sachen zu machen, auch wenn sie floppen

HQ

Randy Pitchford ist der Kopf von Gearbox und Schöpfer der Borderlands -Serie. Wie ihr wisst, wurden die Spiele verfilmt, der, gelinde gesagt, nicht so gut abgeschnitten hat, und die Kritik war weder für ihn noch für die neue Erweiterung Risk of Rain 2, die Gearbox veröffentlicht, da die Erweiterung sowohl für ihre Preisgestaltung als auch für ihre vielen Fehler kritisiert wurde.

Nach diesen Misserfolgen reagiert Randy auf die Kritik mit einem Post auf X, in der Hoffnung, dass er die Chance bekommt, weiter Dinge zu machen, und zieht einen Vergleich mit The Beatles, die viel Musik machen, aber nur 25 Prozent der Songs zu Hits werden. Sie können Randys vollständiges Statement unten lesen.

"Ich werde weiter Sachen machen. Ich wünschte, alles könnte ein Hit werden, aber so funktioniert es nicht. Der größte musikalische Act aller Zeiten, die Beatles, hatten eine Trefferquote von 25%. Ich bin mir sicher, dass jeder Song, den sie aufgenommen haben, mit Liebe und Hingabe an die Kunst und dem Glauben an die Qualität ihrer Arbeit gemacht wurde. Meine Lieblingskünstler, Performer und Entertainer haben alle Dinge gemacht, die ich nicht so sehr mochte. Das ist cool. Wenn Künstler etwas verpassen, brauchen sie am meisten Fans, die sie anfeuern, damit sie motiviert sind, weiter zu kreieren. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder etwas machen werde, das dir gefällt, aber wäre es nicht besser für dich, diese Chance zu haben, als wenn Künstler nie wieder etwas schaffen, nachdem sie den Markt verpasst haben?"