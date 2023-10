Der Boogeyman-Regisseur ist sehr daran interessiert, The Langoliers zu verfilmen

HQ

Im vergangenen Sommer erschreckte die Verfilmung von The Boogeyman unerwartet die Kinobesucher und war ein überraschender Erfolg für Regisseur Rob Savage und das Studio. Dies hat ihn nun dazu gebracht, sich anderen Geschichten von Stephen King zuzuwenden, insbesondere The Langoliers, einer von vielen Geschichten in der Kurzgeschichtensammlung Nightmares.

Für diejenigen, die sich erinnern, wurde es Mitte der 90er Jahre auch verfilmt, ähnlich wie It, The Crackers und Time of the Plague, Serien, die eindeutig ein Produkt ihrer Zeit sind und heute vielleicht nicht mehr ganz standhalten. Aber jetzt will Savage den Langoliers gerecht werden und uns die "Fleischbällchen"-Monster vergessen lassen. Stattdessen sieht er Potenzial für einen kosmischen Horrorfilm mit vielen gruseligen Momenten.

Er erzählte Comicbook folgendes:

"Wir haben so eine großartige Idee, wie wir das aus der Kurzgeschichte entwickeln können. Von all denen, die in Kings Werk adaptiert wurden, glaube ich nicht, dass es jemals gerecht geworden ist. Es spielt mit Ideen, die ich noch nie in einem Horrorfilm gesehen habe. Die Idee der Zeit und der vergehenden Zeit und diese Kreaturen, die die Zeit fressen, die zurückgelassen wurde – es gibt so einen großartigen, kosmischen Horrorfilm, der sich so gut für Filme eignet."

Wollten Sie eine neue Version von The Langoliers sehen und was sind Ihre besten Erinnerungen an die alte 90er-Serie?