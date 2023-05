Der Boba Fett-Darsteller für die Serie Ahsoka bestätigt

HQ

Temuera Morrison kehrte letztes Jahr zu Star Wars zurück, als er die Rolle des Boba Fett in der Disney+-Serie The Book of Boba Fett spielte. Wenn du deinen Star Wars kennst, weißt du natürlich, dass Boba Fett ein Klon von Jango Fett war, der auch das Ausgangsmaterial für die Klone von The Clone Wars war.

Jetzt berichtet Ahsoka-exclusive/" target="_blank">One Take News, dass Morrison tatsächlich später in diesem Jahr zu Star Wars zurückkehren wird, wenn Ahsoka Premiere hat und einen dieser Klone spielt; Kapitän Rex. Er wurde in dem Zeichentrickfilm The Clone Wars aus dem Jahr 2008 vorgestellt und ist seitdem zu einem Fanliebling geworden.

Da Ahsoka nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter stattfinden wird, wird es ein viel älterer Rex sein, den wir hier treffen, was sich sehr passend anfühlt, wenn man bedenkt, dass Captain Rex ungefähr so alt sein sollte wie der Boba Fett, den wir in The Book of Boba Fett gesehen haben.

Die erste Folge von Ahsoka startet im August an einem noch nicht bekannt gegebenen Datum. Die erste Staffel ist acht Episoden lang.