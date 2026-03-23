Der BMW-Chef sagt, er bereite sich seit 30 Jahren auf den neuen i3 vor

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BMWs bevorstehende Überarbeitung des elektrischen i3 ist nicht nur ein weiterer Modellstart – er ist das Ergebnis jahrzehntelanger Vorbereitung, zumindest laut dem Mann hinter dem Design. Zum neuen BMW i3 sagt BMW-Designchef Adrian van Hooydonk, dass das Projekt auf "30 Jahren" Erfahrung bei der Gestaltung der Markenidentität basiert.

In einem Interview mit https://www.topgear.com/car-news/interview/bmw-design-boss-new-i3-ive-had-30-years-preparing-car" target="_blank">Top Gear beschreibt van Hooydonk den i3 als eines der wichtigsten BMW-Autos aller Zeiten, vor allem weil er die Kernformel der 3er neu definiert, die lange als Rückgrat der Marke galt. Er betont, dass die 3er Serie schon immer für eine Mischung aus Agilität, Präzision und Alltagsbenutzerfreundlichkeit stand, und dass diese Werte auch in der elektrischen Ära übernommen werden mussten.

"In gewisser Weise habe ich 30 Jahre lang auf dieses Auto vorbereitet. Und genau das habe ich meinem Team gesagt. Alles, was wir vorher gemacht haben, war gute Vorbereitung. Natürlich haben wir schon einige Generationen der 3er Serie gemacht, sodass ich sicherlich nicht erklären musste, was eine 3er Serie ausmacht. Die vorherigen i-Autos und der iX waren Sprungsteine, aber die Welt verändert sich so schnell, dass wir uns ermutigt fühlten, einen noch größeren Sprung zu wagen."

Der neue i3 ist Teil von BMWs breiterer Neue Klasse-Offensive, einer Art Umdenken von Design und Technik. Anstatt bestehende Modelle Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, hat BMW sein Modellportfolio in den letzten Jahren effektiv parallel neu aufgebaut. Laut van Hooydonk brachte dieser intensive Entwicklungsprozess die Design-, Ingenieur- und Marketingteams näher zusammen. Es wird erwartet, dass sie noch in diesem Jahr startet.