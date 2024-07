Der Black-Noir-Schauspieler Nathan Mitchell ist eigentlich Narkoleptiker

HQ

Einer der lustigen Fäden in dieser aktuellen Staffel von The Boys ist, dass der Ersatz Black Noir ein Narkoleptiker ist, was bedeutet, dass er in zufälligen Momenten einschläft. Es stellt sich heraus, dass da mehr Wahrheit dran ist, als man vielleicht erwartet hätte, denn in einer Podiumsdiskussion, dieHappy Sad Confused von Josh Horowitz, dem Podcast-Moderator Josh Horowitz, moderiert wurde, wurde enthüllt, dass der Schauspieler hinter dieser Iteration der Figur, Nathan Mitchell, in Wirklichkeit Narkoleptiker ist.

Der Schauspieler Chace Crawford beginnt mit der Aussage: "Wir werden in Szenen sein und [Mitchell] schläft buchstäblich ein, er schläft während einer Szene ein."The Deep

Homelander höchstpersönlich, Antony Starr, fügt dem hinzu: "Er schläft echt ein... Da ist eine Zeile: 'Schläft Noir?' und er wacht auf und sagt: 'Ahh, ich bin narkoleptisch'. Was er verdammt noch mal ist... im wirklichen Leben. Er ist in diesem Anzug am Tisch eingeschlafen, im wirklichen Leben. Nathan ist fast narkoleptisch. Ich mache keine Witze."

Sie können sich den Clip ansehen, in dem Sie sich darüber unterhalten, wobei das Gespräch bei 48:13 beginnt.