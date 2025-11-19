Der Black Friday-Sale von PlayStation beginnt am 21. November

HQ

Anfang dieser Woche berichteten wir über die Nintendo eShop Black Friday-Verkäufe, die jetzt laufen, und darauf aufbauend ist es Zeit, dass ein weiterer japanischer Gaming-Gigant seine Pläne für die geschäftigste Einkaufsphase des Jahres ankündigt.

PlayStation hat bestätigt, dass die Black Friday-Verkäufe an diesem Freitag, dem 21. November, starten. Sie können Angebote für Videospiele, Hardware und PlayStation Plus Abonnements sichern, alles bis zum 1. Dezember, wenn der Verkauf endet.

Über den PlayStation Blog haben wir bereits einen Vorgeschmack darauf erhalten, was uns erwartet, mit dem Versprechen, dass Sie etwa 100 $ bei PS5-Konsolen und sogar PS5 Pro Einheiten sparen können. Ebenso gibt es bis zu 100 $ Rabatt auf PS VR2 und Dutzende Dollar auf verschiedene Peripheriegeräte wie DualSense Edge, Pulse Elite Wireless und den Access Controller. Was PS Plus betrifft, solltest du auf den verschiedenen Stufen bis zu 33 % sparen.

Die genauen Spiele, die über die PlayStation Store im Angebot sind, sind noch nicht bekanntgegeben, aber mit Rabatten von bis zu 75 % zu rechnen. Und schließlich sieht der PlayStation Gear Store 60 % Rabatt auf alle Produkte auf der gesamten Website.

Wirst du später diese Woche noch Angebote machen?