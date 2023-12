Der Black Friday 2023 brach die Verkaufsrekorde für Spiele in Großbritannien

HQ

Der Black Friday 2023 war der drittgrößte Black Friday für Videospiele in Großbritannien. Nach Angaben von GfK (via GamesIndustry.biz) wurden in der Black Friday-Woche in Großbritannien Konsolen, Zubehör und physische Spiele im Wert von über 167 Millionen Pfund verkauft.

Der Markt für physische Videospiele verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzsprung von 22 %, und 47 % dieses Umsatzes stammten aus dem Verkauf von Konsolen. Es war die zweitgrößte Woche für PS5, Nintendo Switch und Xbox Series X/S, seit die Konsolen auf den Markt kamen.

Auch VR stand im Rampenlicht, da Peripheriegeräte die Zubehörverkäufe ankurbelten. Zu den VR-Headsets gesellten sich Controller und Gaming-Headsets, die das Feld für Zubehör anführten.

Wenn man bedenkt, dass die Jahre 2013 und 2020, in denen gerade neue Konsolen auf den Markt kamen, den Black Friday 2023 übertrafen, ist dies eine beeindruckende Leistung. Es zeigt nur die Kraft des Jahres 2023 als Anwärter auf eines der besten Gaming-Jahre aller Zeiten.