Der Bioshock-Film wird den Spielen treu bleiben

Im Februar wurde schließlich bestätigt, dass Bioshock tatsächlich ein Film werden wird, etwas, von dem wir wissen, dass die Leute schon sehr lange darauf gehofft haben. Francis Lawrence wurde früh als Regisseur bestätigt, und er hat nun einige Einblicke in seine Sichtweise gegeben, wenn es um Bioshock geht.

Eine ganze Reihe von Filmen, die auf Videospielen basieren, sind am Ende wirklich schlecht geworden. Dieses Problem kommt oft von der Tatsache, dass es bei Spielen in der Regel hauptsächlich um Gameplay und lustige Dinge geht, anstatt in erster Linie eine fesselnde Geschichte in einem durchdachten Universum zu erzählen. Oft wird dies gelöst, indem man sich einfach weit vom Quellmaterial entfernt, was nicht schlecht sein muss, aber normalerweise einige Fans enttäuscht (wie die Halo-Serie).

Glücklicherweise scheint dies bei Bioshock nicht der Fall zu sein, und als Lawrence mit Collider über dieses Thema sprach, sagte er, dass sie den Spielen treu bleiben würden, da die Mythologie so gut ist:

"Nein, ich weiß, was du meinst. Wenn ich darüber nachdenke, kehre ich zu dem zurück, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass es einige großartige Videospiele gibt, aber sie haben nicht immer das Gewicht tatsächlicher Ideen unter sich. Manchmal haben sie eine großartige Ästhetik oder so etwas, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich oft leer fühlen, weil sie nicht aus echten Ideen gebaut sind. Die Sache ist, Bioshock ist es wirklich. Die ganze Mythologie dieser Welt und die Ideen dahinter, da ist einfach so viel."

Und das ist ziemlich genau das, was wir hören wollten, nicht wahr?