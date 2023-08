Der beste James-Bond-Film wurde von britischen Fans gewählt

HQ

Agent 007 mit einer Lizenz zum Töten, die außergewöhnliche britische Spionage-Ikone. Eine Figur, die in 27 Filmen, unzähligen Büchern und einer ganzen Reihe von Videospielen aufgetreten ist und deren Popularität (basierend auf dem Erfolg des neuesten Films) immer noch unbestritten ist.

Doch welcher der Filme ist wirklich der beste? Nun, diese Frage wurde nun der britischen Öffentlichkeit gestellt, die gebeten wurde, alle Titel in einer Umfrage von NME zu bewerten.

Die Menge sprach laut und deutlich, und Skyfall gewann mit fast 18% aller Stimmen erdrutschartig. Der Klassiker Goldfinger mit Sean Connery in der Hauptrolle begnügte sich etwas überraschend mit dem zweiten Platz (8,5 % der Stimmen), während Daniel Craig mit No Time to Die mit 7 % der Stimmen ebenfalls den dritten Platz belegte.

Was ist also laut der Umfrage der am wenigsten beliebte? Nun, diese "Ehre" gebührt Never Say Never Again, der nur 0,6 % der Stimmen erhielt - ein Film, der aufgrund der Umstände, unter denen er produziert wurde, sowie das letzte Mal, als Sean Connery 007 porträtierte, auch (eigentlich) inoffiziell ist.

Was sind Ihre drei James-Bond-Favoriten und welcher ist für Sie der absolut schlechteste?