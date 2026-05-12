Der beste dänische Spieler Holger Rune verpasst Hamburg und Roland Garros: Hat seit Oktober nicht mehr gespielt

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Holger Rune hat sein Comeback ins Tennis verschoben und musste seine Pläne für die Hamburg Open (ATP 500-Turnier vom 16. bis 23. Mai, kurz vor Roland Garros) absagen. Der 23-jährige dänische Spieler, derzeit auf Platz 40 der Weltrangliste, erlitt im Oktober 2025 eine Achillessehnenverletzung.

Rune war 2023 bis auf Platz 4 der Welt platziert und kehrte im vergangenen Jahr nach einem Sieg über Carlos Alcaraz im Finale der Barcelona Open, seinem fünften und letzten Titel, in die Top 10 zurück. Doch Monate später musste Rune beim Stockholm Open im Oktober ein Halbfinalspiel gegen Ugo Humbert abziehen und sich einer Operation unterziehen.

Seine Absicht war es, zum Hamburg Open zurückzukehren und gegen Roland Garros zu spielen, was viele für zu überstürzt hielten. Am Ende bestätigte er in den sozialen Medien, dass er in der Rasensaison zurückkehren wird. "Schwere Entscheidung, aber die richtige. Danke für deine Unterstützung und Liebe während meiner Reha, wir sehen uns auf dem Gras."