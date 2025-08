Der beste Charakter aus The Fantastic Four: First Steps hat jetzt seinen eigenen Rucksack

HQ

Loungefly hat einen neuen Rucksack mit dem niedlichen Roboter H.E.R.B.I.E. von The Fantastic Four: First Steps auf den Markt gebracht. Der liebenswerte Begleiter der Familie Reed in ihrem täglichen Leben ist vielleicht nicht der fähigste Kämpfer, aber seine Kochkünste sind unübertroffen, und wenn man in seine strahlenden, roboterhaften Augen schaut, möchte man ihn einfach für immer behalten.

Der neue Mini-Rucksack ist als Begleiter für die täglichen Aktivitäten konzipiert. Er besteht aus Kunstleder mit Metallic-Glanz, um dem H.E.R.B.I.E.-Rucksack ein roboterhaftes Gefühl zu verleihen, und ist 9 Zoll breit, 10,5 Zoll hoch und 4,5 Zoll tief.

Abgesehen davon, dass die Außenseite des Rucksacks wie ein Mini-H.E.R.B.I.E. aussieht, wirst du nie vergessen, auf wem dein Accessoire basiert, denn das Innenfutter ist voll von Bildern des Roboters mit seinem Namen neben ihm. Der Mini-Rucksack ist ab sofort zu einem Preis von 80 US-Dollar im Loungefly-Shop erhältlich.

Werbung: