Der beste Borderlands 2 DLC kann kostenlos auf Steam behalten werden

Während es seit seiner Veröffentlichung über ein Jahrzehnt her ist und es seitdem einige solide Einträge in der Franchise gab, schien es, als ob viele Borderlands den Ruhm des zweiten Spiels jagen. Handsome Jack ist der beste Bösewicht der Franchise, aber neben ihm wurden auch einige hervorragende DLCs zu Borderlands 2 hinzugefügt.

Vielleicht war der König all dieser DLCs Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Das Fantasy-Spin-off entführte die Spieler in ein von Dungeons & Dragons inspiriertes Abenteuer, in dem Tiny Tina im Wesentlichen die Kontrolle über die Welt hat, und erwies sich als so beliebt, dass es Tiny Tina's Wonderlands hervorbrachte.

Wenn Sie es noch nicht geschafft haben, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep zu spielen, können Sie das Spiel jetzt kostenlos auf Steam erhalten, indem Sie es Ihrem Konto hinzufügen. Dieses Angebot läuft bis zum 23. März, so dass Sie ein wenig Zeit haben, bevor es ausläuft.

Wirst du Tiny Tina's Assault on Dragon Keep spielen?