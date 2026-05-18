HQ

SV Elversberg, ein bescheidener Fußballverein in Spiesen-Elversberg, einer kleinen Gemeinde im Saarland, Deutschland, mit einer Bevölkerung von 13.080 laut Volkszählung 2024, hat nach einem 3:0-Sieg gegen Preußen Münster den historischen Aufstieg in die Bundesliga gesichert und belegte den zweiten Platz in der 2. Bundesliga, mit der gleichen Punktzahl wie Paderborn (62), aber mit einer deutlich besseren Tordifferenz, wurde Vizemeister hinter Schalke mit 70 Punkten.

Dieser Fußballverein, mit einem Stadion mit 10 Sitzplätzen, der Ursapharm-Arena, in der fast die gesamte Stadt untergebracht war, wurde 1907 gegründet, spielte aber den Großteil seiner Zeit in unteren Kategorien: regionale Ligen und dritte, vierte oder fünfte Divisionen. Sie erreichten eine Beförderung auf 3. Liga in der Saison 2021/22, und in der folgenden Saison erreichten sie einen historischen Aufstieg in die 2. Bundesliga, ihre bisher höchste Liga, unter Trainer Horst Steffen, der letzten Sommer zum Bundesligaklub Werder Bremen wechselte, wurde im Februar entlassen.

Vor einem Jahr waren sie nach einer 3:4-Niederlage im Aufstiegs-Playoff nur noch ein Tor davon entfernt, sich für die Bundesliga zu qualifizieren. Ein Jahr später sicherte ein 3:0-Sieg am letzten Spieltag der zweiten Liga den Aufstieg in die Bundesliga aufgrund der Tordifferenz, ohne dass in die Play-offs eintreten musste.

Der Manager, Vincent Wagner, ehemaliger Trainer von Hoffenheim II, erzählte, dass ein Freund ihm gesagt habe, 'Elv-Beförderung ist wie ein Flug zum Mond'. "Wir haben es heute geschafft, die Mondlandung zu schaffen", sagte er (über BuliNews).