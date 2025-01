Der beliebteste Stalker kehrt im April für das große Finale von You zurück

HQ

Es war eine lange Reise voller verschlungener Wendungen, aber die Geschichte von Joe Goldberg neigt sich endlich einem Ende zu. Die Netflix-Serie You wird bald für ihre fünfte und letzte Staffel zurückkehren, und da dies der Fall ist, hat der Streamer nun ein Datum genannt, wann diese nächste Reihe von Episoden debütieren wird.

Die fünfte Staffel von You mit Penn Badgely in der Hauptrolle des fesselnden Stalkers wird am 24. April auf Netflix erscheinen. Die gute Nachricht ist, dass diese im Gegensatz zu früheren Staffeln nicht in mehrere Teile aufgeteilt wird, sondern alle 10 Episoden am selben Tag erscheinen werden.

Was das betrifft, was wir von You: Staffel 5 erwarten können, wird Joe dorthin zurückkehren, wo alles begann, sein erstes Revier in New York City. Dort wird er versuchen, ein glückliches und perfektes Leben zu führen, bis Geister seiner Vergangenheit auftauchen und alles bedrohen, was er aufgebaut hat.

In der letzten Staffel wird auch Joes Frau Kate (gespielt von Charlotte Ritchie) zu sehen sein, aber auch eine Reihe anderer, darunter die junge Frau Bronte, dargestellt von Madeline Brewer, Joes Schwager Teddy (Griffin Matthews), Joes Zwillingsschwestern Raegan und Maddie, beide gespielt von Anna Camp, aber es wird auch "ein bekanntes Gesicht aus Joes Vergangenheit" geben, das ihn quälen wird. Auf wen genau sich das bezieht, You muss sich nur die letzte Staffel ansehen, wenn sie im April erscheint.