Der beliebte Sega Saturn-Emulator hat nun eine deutliche Verbesserung erhalten

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Früher galt die Sega Saturn oft als schwächere und etwas erfolglose Konsole, die immer noch teurer im Kauf war als die PlayStation. Die Verkaufszahlen erlitten einen Rückschlag und markierten den Beginn von Segas Ausstieg aus dem Konsolenmarkt. Aber... die Wahrheit ist, dass der Saturn überhaupt nicht schwach war, ganz im Gegenteil.

Sega hatte sie mit Technologie vollgepackt, und das Problem war stattdessen, dass die Konsole als unglaublich schwierig zu entwickeln galt, mit unzureichender Dokumentation und Komponenten, die schwer zusammenzuarbeiten waren. Tatsächlich war es so mächtig, dass Argonauts-Gründer Jez San (am bekanntesten als Programmierer von Star Fox und anderen Titeln), sich neulich in die Debatte einmischte und sagte, "es sei damals außergewöhnlich mächtiger als die PlayStation" – mit dem Vorbehalt, dass es unvernünftig schwierig zu entwickeln sei.

Außerdem sagte Sega-Manager Yukio Sugino in einem Famitsu-Interview, dass das Unternehmen zuvor die Möglichkeit geprüft habe, einen Sega Saturn Mini herauszubringen, dies jedoch dadurch erschwert wurde, dass "der Sega Saturn überraschend hohe Leistung hat." Wir hatten im Januar ein weiteres Beispiel dafür, wie mächtig er wirklich war, als ein Saturn-Entwickler zeigte, dass die Konsole tatsächlich Raytracing ermöglicht., und die Community präsentiert regelmäßig die unglaublichen Grafiken, die das Gerät in den richtigen Händen tatsächlich leisten kann. Nicht schlecht für ein Gerät aus dem Jahr 1994.

Der Grund, warum wir das ansprechen, ist, dass das ungewöhnliche Design des Saturn es erschwert hat, ihn nachzuahmen. Emulatoren existieren, aber bisher haben keine ein perfektes Ergebnis erzielt. Jetzt jedoch ist eines der größten Probleme gelöst.

Es ist der Yaba-Sanshiro-Entwickler devMiyax (eine bekannte Figur in der Saturn-Community), der auf seiner Website über Time Extension schreibt, dass er eine der größten Eigenheiten der Konsole gelöst hat – nämlich, dass der VDP1-Chip des Saturn Sprites und Polygone als Vierecke (Quads) statt als Dreiecke rendert, was schon lange die Norm ist:

"Wenn man ein Quad auf einer modernen GPU rendert, wird es normalerweise in zwei Dreiecke geteilt. Wenn du ein Sprite so zeichnest, kann eine Textur, die über das ganze Viereck natürlich aussehen sollte, an der Naht zwischen den beiden Dreiecken verzerrt erscheinen.

Der neue Pfad führt für jeden VDP1-Befehl einen Compute Shader aus. Im aktuellen Screen-Side-Reverse-Mapping-Ansatz ist jeder Thread für einen Bildschirmpixel verantwortlich – oder, wenn hochskaliert, für einen Ausgabe-HD-Pixel.

An Stellen, an denen die Tessellation zu grob war, wurden die Texturen verzerrt. Mit dieser Methode wird ein glattes Rendering durch einfache Pixel-Logik erreicht."

Er liefert ein konkretes Beispiel dafür, wie viel besser es auf dem Bild unten aussieht, wo man die vorherige Emulation links und die neue rechts sehen kann, die viel näher an dem Aussehen liegt.

Trotz dieser Verbesserung kostet die Emulation des Saturn auf diese Weise keine höhere Leistung, aber wir kommen den Originalspielen deutlich näher. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Sega es bemerkt und den Sega Saturn Mini herausbringt, nach dem die Community in den letzten zehn Jahren gebettelt hat...