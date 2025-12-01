Der beliebte japanische Karaoke-Service fügt den klassischen Sega-Klang hinzu

HQ

Wenn du damals Mega Drive gespielt hast, erinnerst du dich sicher an den Sega-Jingle, der lief, als du Sonic the Hedgehog gestartet hast und das Sega-Logo auf dem Bildschirm erschien. Es wurde schnell zu einem Kultklassiker und wird bis heute geliebt, und nun hat Segas offizieller Threads-Account angekündigt, dass jeder, der möchte, den Sega-Jingle mitsingen kann.

Der Sega-Gesang wird am 1. Dezember über den japanischen Karaoke-Dienst Joysound veröffentlicht (zuvor unter anderem auf Wii, Wii U und PlayStation 3 verfügbar). Hier können Sie sehen, welche "Sound-Logos" verfügbar sind, und sie sogar anhören.

Joysound ist ein sehr beliebter Dienst in Japan, und wenn Sie das Glück haben, dort zu sein oder bald zu Besuch planen, können Sie die Gelegenheit nutzen, beim Sega-Jingle mitzusingen, während Sie gutes Essen und Trinken genießen und für einen kurzen Moment so tun, als wäre es wieder 1991.