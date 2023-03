Der Beitritt von Activision Blizzard zur Xbox wurde grundsätzlich genehmigt

HQ

Während viele Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ziemlich schnell genehmigten, schien die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) weitaus vorsichtiger zu sein, diesen riesigen Deal durchgehen zu lassen. Aus diesem Grund ist die heutige Ankündigung alles andere als ein offizieller Beitritt von Xbox Game Studios und Activision Blizzard.

Weil die CMA einen neuen Bericht vorgelegt hat, um öffentlich ein Umdenken über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft anzukündigen, nachdem sie als Reaktion auf die vorläufigen Ergebnisse, die sie bereits im Februar geteilt haben, viele neue Beweise erhalten hat. Um es kurz zu machen, lautet die neue vorläufige Schlussfolgerung der CMA, dass die Genehmigung des Deals:

"wird nicht zu einer wesentlichen Verringerung des Wettbewerbs in Bezug auf Konsolenspiele im Vereinigten Königreich führen".

Der Hauptgrund dafür ist, dass die neuen Daten darauf hindeuten, dass Call of Duty und andere beliebte Activision Blizzard-Franchises und -Spiele exklusiv für Xbox-Konsolen und PC kommerziell nicht vorteilhaft wären. Es würde in der Tat zu einem erheblichen Verlust aufgrund des Marktanteils von PlayStation und der Anzahl der CoD-Spieler auf PlayStation führen.

Das soll nicht heißen, dass Microsoft jetzt den Champagner knallen lassen kann, da die CMA immer noch besorgt ist, wie sich diese Fusion auf Cloud-Gaming-Dienste auswirken könnte, so dass nichts in Stein gemeißelt wird, bevor der Abschlussbericht spätestens am 26. April vorgelegt wird. Dennoch ist dies im Grunde genommen Activision Blizzard, das mehr als einen Fuß in der Tür von Microsoft hat.