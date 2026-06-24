Der Beginn eines großen Abenteuers: Netflix teilt den ersten Trailer für The One Piece

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Netflix setzt wirklich viel auf The One Piece, da die Streaming-Plattform derzeit HD-Remasters der vielen, vielen bestehenden Anime-Episoden anbietet und dabei die langjährige Geschichte stetig in eine Live-Action-Alternative verwandelt. Und das ganz ohne auch nur auf die Pläne einzugehen, das größere One Piece-Abenteuer für Fans zugänglicher zu gestalten.

Dieses Werk ist bekannt als The One Piece und ist ein groß angelegtes Remake, das direkt am Anfang von Monkey D. Luffys Abenteuer beginnt und damit beginnt, seine Zeit im East Blue zu dokumentieren. Das Remake wird von WIT Studio betreut und gilt als eine Neuerzählung, die das "expressive Potenzial moderner Technologie nutzt, um die Geschichte auf eine vertraute und zugleich frische Weise zu erzählen."

The One Piece wird irgendwann im Februar 2027 auf Netflix erscheinen, wenn die erste der sieben Episoden der ersten Staffel auf dem Streamingdienst erscheint. Während wir auf genaue Informationen zur Premiere warten, wurde im Rahmen des Annecy Film Festivals ein Trailer zum Anime veröffentlicht, der einige Schlüsselmomente zeigt, die Fans der größeren Geschichte wiedererkennen.