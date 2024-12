Der Beginn des Jahres 2025 wird mit Poppy Playtime: Kapitel 4 erschreckend

HQ

Das episodische Survival-Horror-Episodenabenteuer aus der Ego-Perspektive, Poppy Playtime, beschleunigt seine Entwicklung. Wenn wir dank der schlechten Träume, die uns Catnip in Kapitel 3: "Deep Sleep" hinterlassen hat, bereits einen albtraumhaften Start in das Jahr 2024 hatten, werden wir dieses Mal noch tiefer in die seltsame Spielzeugfabrik Playtime Co. eintauchen, wenn Experiment 1166 auftaucht.

Dieser neue Bösewicht mit dem "liebevollen" Spitznamen Yarnaby wird der nächste Antagonist des Spielers sein. Auf den ersten Blick sieht er aus wie eine Stoffpuppe mit einem freundlichen, lächelnden Gesicht, aber schon bald offenbart er seine wahre Gestalt, die es wert ist, in John Carpenters "Das Ding" aufzutreten.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir Yarnaby und andere neue Charaktere (Freund und Feind) in Poppy Playtime: Chapter 4 treffen, da MOB Entertaiment einen Trailer veröffentlicht hat, der besagt, dass es im Januar 2025 auf Steam veröffentlicht wird. Im Moment sind sowohl das genaue Datum als auch der inoffizielle Titel von Kapitel 4 nicht bekannt, aber nach der Veröffentlichung werden wir nur ein zukünftiges Kapitel 5 haben, um das wahre Ende dieser Geschichte zu erfahren, die uns seit 2021 auf PC, Konsolen und Mobilgeräten Angst macht.

Den Trailer zu Poppy Playtime: Chapter 4 "Yarnaby" könnt ihr euch unten ansehen.