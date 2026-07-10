Der Bayeux-Wandteppich unternimmt zum ersten Mal seit fast 1.000 Jahren eine historische Reise zurück nach Großbritannien

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Der Bayeux-Wandteppich wurde nach Großbritannien zurückgebracht, fast ein Jahrtausend nachdem er erstmals im Land geschaffen wurde. Der Wandteppich, der Ereignisse darstellt, die zur Schlacht von Hastings und zur normannischen Eroberung von 1066 führten, befindet sich seit mehr als 900 Jahren in Frankreich.

Nachdem er von einem geheimen Ort im Norden Frankreichs entführt worden war, wurde der Wandteppich mit Polizeieskorte zu einer Ladebucht im British Museum gefahren, bevor er im September ausgestellt werden sollte. "Wir haben gerade etwas ziemlich Außergewöhnliches erlebt, nämlich die Ankunft des Bayeux-Wandteppichs im British Museum, aber speziell kehrt er zum ersten Mal seit fast 1.000 Jahren nach England zurück", sagte Nick Cullinan, Direktor des British Museum (über die BBC).

"Es klingt wahrscheinlich etwas seltsam, so aufgeregt zu sein, wenn ein LKW rückwärts in eine Laderampe fährt und eine Kiste entfernt wird, aber wenn man das Objekt darin betrachtet, wie alt es war, wie nah es an den Ereignissen liegt, das es von Menschen erschaffen wurde, die diese Ereignisse erlebt haben, ist das wirklich tiefgründig. ", sagte Millie Horton-Insch, Projektkuratorin der Ausstellung, in der der Bayeux-Wandteppich gezeigt wird.

Es gab einige Kritik an der Verlagerung des Wandteppichs, da angesichts seines Alters angenommen wird, dass es beim Transport und Ausleihen zu Schäden kommen könnte. Es scheint jedoch, dass der Umzug ohne Schäden am Bayeuxer Wandteppich erfolgreich war, und er wird im British Museum unter intensiver Beobachtung stehen, wenn er ausgestellt wird.