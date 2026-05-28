Der Bau des UFC-Kampfkäfigs vor dem Weißen Haus beginnt

HQ

Die Arbeiten am Bau des Kampfkäfigs haben begonnen, der für die UFC-Veranstaltung im Weißen Haus genutzt wird, die für den 14. Juni geplant ist, dem Tag von Donald Trumps 80. Geburtstag, eine Veranstaltung, die auch das 250-jährige Jubiläum der Vereinigten Staaten feiern wird. Der Kampfkäfig wird direkt vor der Hauptfassade des Weißen Hauses stehen und von 5.000 provisorischen Sitzen sowie einem Platz für eine Marschkapelle umgeben sein.

Das UFC Freedom 250-Event wird von der spanisch-georgierischen Ilia Topuria und dem Amerikaner Justin Gaethje angeführt, die um die einheitliche Weltmeisterschaft im Leichtgewicht kämpfen. Es wird weitere fünf Kämpfe auf der Hauptkarte geben, alle Männer, darunter der Brasilianer Alex Pereira gegen den Franzosen Ciryl Gane.

Obwohl die Zuschauerzahlen begrenzt sein werden, erwartete die UFC, bis zu 85.000 Tickets auszustellen, damit Fans die Kämpfe kostenlos in einem nahegelegenen Park auf großen Leinwänden ansehen können. Die Veranstaltung findet am 14. Juni, Sonntag, statt und beginnt am Montag, den 15. Juni, um 2:00 Uhr MESZ und am Montag, den 15. Juni, um 1:00 Uhr BST in europäischer Zeit.