Der Battle Director von Metaphor: ReFantazio glaubt, dass "rundenbasierte Spiele eine lange Zukunft vor sich haben"

Während einige es langweilig finden mögen, zu sehen, wie die Zeit stehen bleibt, sobald sie in den Kampf eintreten, gibt es viele Leute, die eine Pause von schneller Action lieben und rundenbasierte Kämpfe genießen, wie die jüngsten Hits wie Baldur's Gate III und Metaphor: ReFantazio beweisen.

Im Gespräch mit PC Gamer sprach Kenichi Goto, der Battle Director von Metaphor: ReFantazio, über die Zukunft der RPGs und darüber, wohin sich das Genre seiner Meinung nach entwickeln wird. "Ich glaube nicht, dass es darum geht, welches besser ist als das andere: Ich denke, dass sowohl rundenbasierte Kämpfe als auch Actionkämpfe zusammenfallen und in der gleichen Atmosphäre leben können", sagte er.

In den letzten Jahren haben wir die Meinung gesehen, dass rundenbasierte Systeme veraltet sind, was Goto verstehen kann, auch wenn er damit nicht einverstanden ist. "Da ich selbst Schöpfer bin, hatte ich das Gefühl, dass es langsam veraltet ist. Und ich habe die Reaktionen von Spielern und Fans gesehen, dass es langsam veraltet ist."

Das bedeutet jedoch nicht, dass rundenbasierte Systeme sich nicht anpassen können und sich für moderne Spieler als genauso unterhaltsam erweisen. "Ich glaube, dass es möglich ist, selbst ein Old-School-Spielgenre frisch zu halten, indem man erkennt, was moderne Benutzer wollen, und nicht aus den Augen verliert, was man erreichen will." sagte Goto. "Ich persönlich glaube, dass rundenbasierte Spiele eine lange Zukunft vor sich haben."

Hast du Spaß an rundenbasierten Kämpfen genauso wie an Live-Action?