Der Batman-Darsteller zu denen, die James Gunns Superman kritisieren: "F*ck you!"

James Gunns Superman war einer der größten Filme des Sommers, und viele DC-Fans fanden, dass der kindlich-fröhliche, farbenfrohe Ton eher zu der Comicfigur passte als zu Zack Snyders düsterer, mürrischer Interpretation.

Es gibt jedoch viele Kritiker, die die neue Version von Superman nicht mögen, die seinen blauen Puffanzug nicht mochten, und den Ton des Films, der nicht wirklich zu Con O'Neill passt, der Mackenzie Bock in The Batman und der TV-Serie The Penguin spielte.

In einem Chat mit Fans während des Oz Comic Con Brisbane laut Feature First hatte Con Folgendes über diejenigen zu sagen, die denken, dass Superman nicht glücklich, freundlich und freundlich sein sollte, wie er es im Gunn-Film ist:

"Es gibt Leute, die denken, dass Superman nicht so nett sein sollten. auf diese Leute."