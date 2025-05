Der Bär sorgt im Trailer zur vierten Staffel für kulinarisches Chaos

HQ

Es ist fast Zeit für die Premiere der vierten Staffel von The Bear, der gefeierten TV-Serie von FX über den Koch Carmy, seine persönlichen Dämonen und das Restaurant, das er betreibt. Und dieses Mal scheinen sie vor ihrer bisher größten Bewährungsprobe zu stehen, mit einer tickenden Uhr, die zeigt, wie viel Zeit sie haben, um eine finanzielle Lösung für das Haus zu finden, bevor das Geld ausgeht und sie gezwungen sind, wieder zu schließen.

Und das alles, während Carmy auch darum kämpft, das Chaos hinter sich zu lassen und eine neue innere Motivation zu finden. Alle zehn Episoden werden gleichzeitig am 25. Juni veröffentlicht und neben Carmy und Sydney kehren auch Richie, Tina, Marcus und Nat zurück, bereit, uns in halsbrecherischem Tempo und voller Drama und Emotionen auf eine weitere Reise in die kulinarische Welt mitzunehmen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Freuen Sie sich auf die neue Saison?