Der Banksy-liebende Dachs wird als Wildlife Photographer of the Year's People Choice Award ausgezeichnet

Im Oktober 2024 wurden die Gewinner des jährlichen Wildlife Photographer of the Year bekannt gegeben, wobei das beste Bild des Jahres 2024 ein Nahaufnahme-Schnappschuss von mehreren Kaulquappen ist, die durch trübe Gewässer voller Schilf schwimmen. Seit diesem Tag wissen wir jedoch auch, welches Bild den People's Choice Award gewonnen hat, und zwar an ein Bild von Ian Wood, das einen besonders neugierigen Dachs zeigt.

Das Bild ist als No Access bekannt und zeigt einen Dachs, der von einem Banksy-Bild überrascht ist, das einen Dachs zeigt, der zwei Pistolen schwingt und in einer mexikanischen Pose gefangen ist.

Das Bild schaffte es, vier andere führende Schnappschüsse zu schlagen, von denen einer Earth and Sky von Francisco Negroni heißt und einen sehr atemberaubenden Blick auf einen von Wolken umgebenen Vulkan bietet, und drei weitere von Jess Findlay, Michel d'Oltremont und David Northall. Sie können alle fünf Bilder im Video unten von der WPY sehen.

