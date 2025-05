Der Autor von "Zurück in die Zukunft" darüber, wann wir einen vierten Film bekommen werden: "Niemals!"

HQ

Viele haben sich ein weiteres Kapitel in der Back to the Future -Reihe gewünscht, obwohl dies in den 35 Jahren seit dem Kinostart des dritten Teils nie realisiert wurde. Die Fans hoffen immer noch, und Drehbuchautor Bob Gale tötet diese Hoffnung weiterhin mit einer sehr klaren Botschaft, dass er kein Drehbuch für einen vierten Film oder ein Prequel schreiben wird.

In einem kürzlichen Interview mit People bekennt sich Gale erneut zu dieser Haltung und merkte an, dass er "niemals" einen vierten Film oder ein Prequel machen wird, weil die Serie/Trilogie "in Ordnung ist, so wie sie ist" und "perfekt genug" ist.

Ausführlich erklärt Gale: "Ich meine, es ist, als wüssten sie, dass die Leute in jedem Interview sagen: 'Oh Bob, wann wird es ein Zurück in die Zukunft 4 geben?' Nie. "Wann wird es ein Prequel geben?" Nie. "Wann wird es ein Spin-off geben?" Nie. Es ist einfach in Ordnung, so wie es ist. Es ist nicht perfekt, aber wie Bob Zemeckis zu sagen pflegte: "Es ist perfekt genug." "

Die Hoffnung zerschlug sich erneut. Brunnen... es sei denn, man glaubt, dass die Serie "in Ordnung ist, so wie sie ist".