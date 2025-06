Der Autor von The Witcher verspricht neue Bücher: "Im Gegensatz zu George R. R. Martin werde ich es tun, wenn ich sage, dass ich etwas schreiben werde."

HQ

Andrzej Sapkowski, Autor von The Witcher Büchern, bestätigte kürzlich, dass er Pläne hat, weitere Romane in der Serie zu schreiben, wie Redanian Intelligence berichtet, sehr zur Freude aller Fans. Er nutzte auch die Gelegenheit, um George R.R. Martin scherzhaft zu attackieren, indem er sagte:

"Und im Gegensatz zu George R. R. Martin, den ich übrigens persönlich kenne, werde ich es tun, wenn ich sage, dass ich etwas schreiben werde."

Sapkowski erklärte jedoch, dass er tatsächlich eine gewisse Sympathie für Martin habe, zumal die TV-Serie ihn eingeholt und übertroffen habe, was die Vorstellungskraft leicht beeinflussen und zerstören kann.

"Und hören Sie auch, unter uns gesagt, ich verstehe ihn vollkommen. Denn wenn mir jemand so einen Stunt verpasst hätte, eine Serie zu drehen, die auf meinen Büchern basiert, und dann dem voraus wäre, was ich schreiben wollte, würde ich mich auch fragen, ob es überhaupt noch Sinn macht, zu schreiben. Wenn es schon gemacht wurde, oder? Das macht keinen Sinn."

Sapkowskis neuestes Buch, Crossroads of Ravens, ist im November letzten Jahres in Polen erschienen und handelt von einem jungen Geralt kurz nach seiner Zeit bei Kaer Morhen. Die internationale Veröffentlichung ist für den 30. September dieses Jahres geplant.

Liest du The Witcher Bücher, und was hältst du von Martins Arbeit an The Winds of Winter ? Wird er das Buch jemals zu Ende lesen?